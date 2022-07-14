За добу знищено 13 окупантів, 6 одиниць техніки та 2 пункти управління

Минулої доби середи, 13 липня, знищено 13 російських окупантів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки та два пункти управління, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"У рамках виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, забезпечено вилучення з активів 13 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. А також завдано ударів по 2 пунктах управління ворожих військ та посадочному майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються", - повідомили в ОК у ніч на четвер.

Крім того, під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині, наш зенітно-ракетний підрозділ влучно приземлив безпілотник типу "Елерон-3" у Білозерській громаді, а дрон-камікадзе був "спійманий на місці злочину" і знищений у Великоолександрівській громаді до завдання ним шкоди.

"Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі, скований нашими силами в спробах просування, активізує повітряну розвідку та застосовує авіаційні удари. Вранці та вдень парою Ка-52 завдано трьох ударів по наших позиціях у Херсонській області. Без втрат. Також парою винищувачів Су- 27 намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова", – повідомили українські військові.

Корабельне угруповання ворожого флоту знову провело переформатування своїх лав. Зараз у морі 3 ракетні кораблі та 2 підводні човни. Разом вони становлять загрозу всій території України у 32 "Калібра". Додатково присутні 2 ВДК.