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07:09 14.07.2022

Україна запропонувала базовий алгоритм навігації у Чорному морі - Єрмак

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Україна запропонувала базовий алгоритм навігації у Чорному морі - Єрмак

Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації в Чорному морі, написав у телеграм-каналі в середу ввечері голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Безпека України у Чорному морі - пріоритет у питанні відновлення експорту української агропродукції. Тому Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації у Чорному морі", - написав він.

За словами Єрмака, "це дасть змогу забезпечити експорт українського зерна та гарантувати продовольчу безпеку мільйонам людей у всьому світі. За результатами зустрічі сторони домовилися сформувати Спільний координаційний центр під егідою ООН. Він буде розташований у Стамбулі. Його завданням буде здійснення спільного моніторингу та координації безпечної навігації у Чорному морі".

Раніше про те, що учасники чотиристоронніх переговорів (Україна, Туреччина, РФ, ООН) щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі повідомив глава Міноборони Туреччини Хулусі Акар.

"За підсумками зустрічі, яка відбулася у позитивній та конструктивній атмосфері, у Стамбулі буде створено координаційний центр за участю представників усіх сторін", - наводить слова Акара агентство Anadolu.

За словами Акара, "було погоджено основні технічні питання, такі як спільний контроль у пунктах призначення та гарантування безпеки судноплавства на перевалочних шляхах".

"Сторони готові вирішити цю проблему. Ми спробуємо дійти (підсумкової - ІФ-У) угоди, погодивши її з ООН", - наголосив глава турецького оборонного відомства. Він додав, що українська та російська делегації мають знову зустрітися в Туреччині наступного тижня. "На зустрічі наступного тижня всі деталі будуть розглянуті ще раз, і виконану нами роботу буде підписано", - підсумував Акар.

 

Теги: #експорт #навігація #алгоритм

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