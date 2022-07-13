Події

22:38 13.07.2022

Реагуватимемо дуже суворо на всіх рівнях - Зеленський про визнання "ЛНР" і "ДНР" Північною Кореєю

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Реагуватимемо дуже суворо на всіх рівнях - Зеленський про визнання "ЛНР" і "ДНР" Північною Кореєю

Визнання окупаційних структур на Донбасі КНДР говорить про те, "куди йдемо ми і до чого можуть привести окупанти", сказав у традиційному відеозверненні у середу ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні представники окупаційних структур у Донецьку заявили, що їх, як вони кажуть, визнала КНДР. Звісно, реагуватимемо дуже суворо на всіх рівнях. Але це така новина, що навіть додаткових коментарів вона не потребує. Все очевидно. Яким шляхом ідемо ми і до чого можуть привести окупанти", - сказав він.

Теги: #кндр #позиція

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