Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Я не бачу негайної перспективи мирної угоди. Я думаю, у будь-якому випадку це продемонструвало, що сторони можуть мати конструктивний діалог, і це, звичайно, дуже хороші новини. Але до миру треба пройти ще довгий шлях", - сказав Гутерреш на брифінгу в середу.