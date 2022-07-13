Події

21:44 13.07.2022

Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

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Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Я не бачу негайної перспективи мирної угоди. Я думаю, у будь-якому випадку це продемонструвало, що сторони можуть мати конструктивний діалог, і це, звичайно, дуже хороші новини. Але до миру треба пройти ще довгий шлях", - сказав Гутерреш на брифінгу в середу.

 

 

Теги: #мир #україна #війна #росія

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