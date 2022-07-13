Ексзаступник гендиректора ДП "Інформаційні судові системи" підозрюється у наданні несанкціонованого доступу до ресурсів судової системи - прокуратура

Колишній заступник генерального директора ДП "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації України організував несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів судової системи, йому повідомлено про підозру, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому заступнику Генерального директора ДП "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації України, який організував несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів судової системи (ч. 1 ст. 361 КК України)", - йдеться у повідомленні столичної прокуратури у телеграм-каналі у середу.

За інформацією прокуратури, на момент скоєння злочину підозрюваний здійснював повноваження виконувача обов'язків гендиректора ДП "Інформаційні судові системи".

Саме підприємство, як зазначається у повідомленні, підпорядковується Державній судовій адміністрації України та забезпечує, зокрема, створення та функціонування Єдиного державного реєстру судових рішень.

"Під час планових робіт із модернізації програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи суду посадовець надав третім особам несанкціонований віддалений доступ до її мережевого обладнання, яке використовується для функціонування електронних сервісів судової системи: електронної пошти, Єдиного реєстру судових рішень, колцентру тощо", - інформують у прокуратурі Києва.

При цьому в повідомленні наголошується, що внаслідок несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем було порушено встановлений порядок маршрутизації інформації, а також спотворено процес її обробки.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини правопорушення та особи, які можуть бути причетні до нього.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві за оперативного супроводу СБУ.