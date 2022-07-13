ЄС, США та низка країн виступили зі спільною заявою на підтримку України в порушенні справи проти РФ у Міжнародному суді

Європейський Союз, США, Велика Британія, Японія та низка інших країн виступили на підтримку заяви України про порушення справи проти Росії в Міжнародному суді та заявили про намір втрутитися в розгляд.

Текст заяви поширила в середу в Брюсселі Європейська служба зовнішніх справ.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку заяви України про порушення справи проти Російської Федерації в Міжнародному суді згідно з Конвенцією 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яка (заява) спрямована на те, щоб встановити, що Росія не має законних підстав для військових дій в Україні, (розпочатих) на підставі необґрунтованих звинувачень у геноциді. Ми знову заявляємо про важливість цих розглядів і знову закликаємо Росію негайно призупинити свої військові операції в Україні, як це визначено судом у його постанові про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року", - йдеться в заяві.

У документі зазначено, що "суд неодноразово заявляв, що його ухвали про тимчасові заходи мають обов'язкову юридичну силу для сторін у спорі".

"Отже, невиконання постанови суду від 16 березня 2022 року є подальшим порушенням Росією своїх міжнародних зобов'язань", - констатували підписанти заяви.

Вони також взяли до відома публічну заяву від 1 липня 2022 року, згідно з якою Україна повідомила, що подала до суду свій меморандум. "Ми ще раз вітаємо зусилля України щодо забезпечення дотримання міжнародного права та можливості виконання судом своєї основної функції щодо сприяння мирному врегулюванню спорів", - наголошується в тексті.

Підписанти зазначили, що Конвенція про геноцид "втілює урочисте зобов'язання запобігати злочину геноциду та притягувати винних до відповідальності".

"Як заявив сам Міжнародний суд у своєму консультативному висновку від 28 травня 1951 року про застереження до Конвенції о запобігання злочину геноциду та покарання за нього, мета конвенції, "з одного боку, полягає в тому, щоб гарантувати саме існування певних людських груп, а з другого — підтверджувати і підтверджувати найелементарніші принципи моралі". В інтересах усіх держав-учасниць Конвенції про геноцид і, в ширшому розумінні, міжнародної спільноти загалом, щоб конвенцію не використовували не за призначенням або не зловживали нею. Ось чому сторони, які підписали цю декларацію, і ті, хто є учасниками Конвенції про геноцид, мають намір втрутитися в ці розгляди", - заявили підписанти.

Вони також вважають, що "у світлі серйозних питань, порушених у цій справі, і з огляду на далекосяжні наслідки рішення, яке ухвалив суд, важливо, щоб держави-учасниці цієї конвенції мали можливість поділитися з Міжнародним судом своїм тлумаченням деяких його суттєвих положень".

"Насамкінець ми повторюємо, що Росія має відповідати за свої дії. У зв'язку з цим вважаємо, що порушення Росією міжнародного права спричиняють її міжнародну відповідальність, а збитки та шкода, яких зазнала Україна внаслідок порушень Росією міжнародного права, потребують повного і "невідкладного відшкодування з боку Росії відповідно до законодавства про обов'язок держави. Ми ще раз закликаємо міжнародну спільноту вивчити всі варіанти підтримки України в її розгляді в Міжнародному суді", - йдеться в заяві.

Документ підписали: Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Маршаллові Острови, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Велика Британія, США та Європейський Союз.