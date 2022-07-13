Маасікас: Призначення глави САП – технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, чекаємо на подальші кроки української влади

Призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) – технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, у Брюсселі чекають на подальші кроки української влади, повідомив посол ЄС, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Ще в грудні завершила роботу комісія з призначення САП. Тож дійсно, якщо запитати мене, що технічно найпростіше з цього списку, то це точно має бути цей пункт. Чекаємо на подальші кроки української влади", - сказав Маасікас в інтерв'ю агентству "Інтерфакс -Україна".

Водночас на запитання про те, наскільки це критично для України та підтримки України Євросоюзом, посол зазначив, що не хотів би встановлювати зв'язок між допомогою ЄС та конкретними кроками.

"Я не хотів би проводити такий зв'язок, на який ви натякаєте в запитанні. Я не хочу встановлювати такий зв'язок між допомогою ЄС та конкретними кроками. Ми не хочемо і не повинні діяти з нашими українськими колегами так, що "якщо ви цього не зробите – цієї допомоги не буде". Ні, це не спосіб нашої співпраці", - наголосив Маасікас.