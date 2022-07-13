Для виконання рекомендацій ЄС Україні не потрібні історичні інновації, їх можна втілити під час війни - посол ЄС

Для виконання рекомендацій ЄС Україні не потрібні історичні інновації, їх можна втілити під час війни, заявив посол ЄС, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Я не кажу, що потрібно робити небагато, але ми дуже добре знаємо, що ЄС готовий допомогти вам, а українська влада знає, що потрібно зробити. Для виконання цих рекомендацій не потрібні історичні інновації. Я дуже пишаюся тим, що на моїх зустрічах наразі після 23 червня з українським керівництвом, міністрами та радниками Зеленського є розуміння терміновості та щире бажання виконати ці рекомендації. Можливо, у деяких сферах із боку ЄС більшою проблемою буде підтримувати темп, щоб якнайшвидше розпочати обговорення деталей щодо деяких із цих рекомендацій, але щодо більшості у нас також є деталі", - сказав Маасікас в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що у цьому списку немає особливих проблем, через які можна було б стверджувати, що це неможливо під час війни.

"Звісно, війна не лише вбиває людей, а й ускладнює багато речей. Це зрозуміло. Хтось може виправдано сказати: "Як можна реформувати службу безпеки, доки триває війна?" Одним із величезних досягнень України під час цієї війни є збереження уряду та демократії в Україні, тож навіть у березні у дуже важкі дні, перші тижні Верховна Рада збиралася і ухвалювала реформи та закони, що дає мені сподівання та впевненість у тому, що проблеми, які я зазначив щодо рекомендацій, можна вирішити. На мій погляд, у цьому списку немає особливих проблем, через які можна було б стверджувати, що це неможливо під час війни", - зазначив Маасікас.

Посол звернув увагу на те, що цей список є не вимогами, а рекомендаціями Україні, що є виявом довіри до країни.

"Якби я розробляв це рішення, то вжив би слово віра, що за цими семи напрямами робота триває. Це вияв довіри до України. Ви знаєте, що зазвичай відбувається навпаки, як, до речі, той метод, який був застосований стосовно Грузії: спочатку ви робите це, це і це - потім ми розглядаємо статус кандидата. Довіра до України в ЄС наразі настільки висока, що наші лідери змогли ухвалити таке рішення. Знову ж таки, я дуже пишаюся цим", - зазначив він.

Маасікас зазначив, що все це було б неможливо без Угоди про асоціацію, яка фактично стала поштовхом до Революції гідності, а також спричинила те, що Путін розпочав війну проти України у 2014 році.

"Реалізація угоди за останні 5 років зблизила нас, навчила нас працювати разом, а також допомогла Україні рухатися у напрямку ЄС у декількох сферах", - розповів він.

Посол повідомив, що за всіма тими напрямами, які наразі є в рекомендаціях, роботу вже зроблено, справа триває.

"Візьмемо судову реформу. Влітку минулого року Верховна Рада ухвалила два новаторські закони: про Вищу раду юстиції та Вищу кваліфікаційну комісію суддів, які фактично передбачають повну перебудову судової системи. Це питання теж близьке мені особисто, я дуже тісно працював із декількома українськими політиками та лідерами, щоб досягти цих законів. Реалізація розпочалася, і тепер її варто завершити. Я дуже пишаюся тим, що Вища рада юстиції дуже швидко відновилася після початку війни, також Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила про відновлення роботи", - наголосив він.