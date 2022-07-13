Події

14:39 13.07.2022

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Одещині, зруйновано будівлю свиноферми - ОК "Південь"

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Росіяни вночі завдали ракетного удару по Одеській області, зруйновано будівлю свиноферми, серед людей ніхто не постраждав, повідомляє Одеська міська рада з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Уночі ворог завдав ракетного удару по Одещині. Зруйнована будівля свиноферми. Людських втрат немає. Імовірно, відбувся пуск ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Пожежу оперативно ліквідовано силами ДСНС, на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

 

Теги: #війна #одеська_область #ок_південь

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