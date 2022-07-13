Унаслідок ворожих обстрілів Слатиного Харківської області одна людина загинула, двох госпіталізували з пораненнями

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Дергачівської громади Харківської області, що призвело до нових жертв і постраждалих серед мирного населення, повідомив Дергачівський міський голова В'ячеслав Задоренко.

"Агресор обстрілював з артилерії Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Нове, Питомник, Руську Лозову, а також застосовував інші види важкої зброї... На жаль, унаслідок обстрілів у селищі Слатине загинув 55-річний чоловік, ще двоє цивільних – чоловік 30 років та жінка 60 років – дістали поранень і були доставлені до лікарні", - написав Задоренко на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, Збройні сили України продовжують бої за визволення Дергачівської громади. В окупованих Проходівському, Козачолопанському, Токарівському округах росіяни тероризують місцевих жителів, обмежують їм пересування, здійснюють обшуки в будинках і майже не забезпечують людей продовольством.