Попереду важкий шлях, але попереду й успіх України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попереду в країни "важкий шлях", але й успіх нашої держави.

"Попереду – дійсно важкий шлях. На жаль, інакше неможливо, коли захищаєш свій дім від терористичної навали. Але зрозуміло й те, що попереду - успіх нашої держави", - сказав він у вівторок увечері у традиційному відеозверненні.

"Україна зможе захиститися. Україна зможе відбудуватися. Україна зможе реалізувати всі свої зовнішньополітичні цілі. Коли заради цього щиро працюють мільйони людей – кожен і кожна на своєму рівні – результат буде обов'язковим", - сказав він.

"І ви знаєте, я чомусь дуже рідко дякував звичайним людям, які працюють в Україні. Які, незважаючи ні на що, залишаються тут. Які щодня роблять свою справу. З вірою в Україну, з вірою в перемогу. Зараз хочу всім вам подякувати. Дякую, що ви у нас є. Дякую, що ви в України є", - заявив він.