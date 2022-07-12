Події

19:07 12.07.2022

Рятувальники виявили ще два тіла під час розбирання завалів зруйнованого п'ятиповерхового будинку у м. Часів Яр, загальна кількість загиблих зросла до 43

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Рятувальники виявили ще два тіла під час розбирання завалів зруйнованого п'ятиповерхового будинку у м. Часів Яр, загальна кількість загиблих зросла до 43

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили ще два тіла загиблих під час розбирання завалів зруйнованого в результаті обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку у м.Часів Яр (Донецька обл.).

"Станом на 18:00… виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого в результаті обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку у м. Часів Яр тіла 43 загиблих, з них 1 дитину (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбирання понад 420 тонн зруйнованих елементів будівлі, роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що від ДСНС до пошуково-рятувальних робіт залучено 57 осіб та 8 одиниць техніки, два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.

 

 

Теги: #загиблі #донецька_область #часів_яр

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