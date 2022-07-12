Події

14:56 12.07.2022

Законопроєкт №7398 дозволить використовувати незадимлювані сходові клітини типу Н4 як укриття

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Законопроєкт №7398 про обов'язкову наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд покликаний врегулювати питання їх організації та експлуатації, зокрема, дозволити використовувати деякі внутрішні захищені простори в будівлях та спорудах як укриття, повідомила архітектор та креативний директор проєктної компанії AIMM Анна Іскіердо.

"Згідно із законопроектом, для проєктів будинків, де постійно перебувають понад 50 людей, має розроблятися розділ цивільного захисту. Поки що рано говорити, що в кожній новій будівлі буде бомбосховище, але тепер для кожного проєкту підвищуватимуться вимоги. Цікавим фактом виявилося, що як укриття можна законно використовуватиме внутрішній простір незадимлюваних сходових клітин типу Н4 та інших захищених просторів в обсязі будівлі або споруди будь-якого призначення", – розповіла Іскіердо агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, законопроєкт також уточнює поняття споруди подвійного призначення, визначає відповідальних суб'єктів за експлуатацію таких споруд, їх використання у мирний час та підготовку приміщень у разі надзвичайної ситуації та в особливий період.

"Дуже хорошим знаком є і те, що в законопроєкті зазначено, що під час проєктування та будівництва захисних споруд має враховуватися можливість їх використання для господарських, культурних та побутових потреб. Це важливо з погляду сталого розвитку", - пояснила архітектор.

Законопроєкт також містить вимоги щодо доступності маломобільних груп населення до укриття.

Експерт наголосила, що, окрім законодавчих змін, необхідно буде вивчити зміни до державної будівельної норми (ДБН) В.2.2-5:202Х "Захисні споруди цивільного захисту", що проходить оновлення.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 7398, що пропонує розгорнути в Україні мережу захисних споруд цивільного захисту (бомбосховищ та бомбосховищ у новобудовах).

Теги: #законопроект #укриття

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