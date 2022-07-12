Столичні девелопери продовжують консультації з НКЦПФР щодо розморожування фінансування будівництва

Столичні девелопери продовжують консультації з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) щодо розморожування інструментів фінансування будівництва, повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" президент інвестиційно-девелоперської компанії City One Development Валерій Кодецький.

"Все житлове будівництво інвестується через цінні папери, цільові фонди, облігації тощо. Держава в особі НКЦПФР з початку військових дій ці інструменти заблокувала, це логічно. Проте столичний регіон деокуповано у квітні, а значну частину інструментів фінансування досі заблоковано", – повідомив Кодецький.

За словами Кодецького, роботу його компанії було відновлено ще у квітні, будівництво наразі відбувається за рахунок внутрішніх резервів, оскільки рахунки фондів заморожені. "Ми не можемо заплатити ні підрядним компаніям, ні заробітну плату співробітникам, у нас накопичуються борги. Підрядники працюють на довірі, на нашому чесному слові. Формується конфліктна ситуація - починаючи від взаємин усередині виробничих процесів та закінчуючи настроями інвесторів на зовнішньому рівні", - зазначив він.

Кодецький наголосив, що столичний ринок новобудов поступово відновлюється. "Ми маємо клієнтів, вони готові інвестувати, але ми не маємо права продавати їм квартири", - констатував він.

Як повідомлялося, НКЦПФР у березні відновила можливість фінансування проєктів у західних областях України. З 15 червня рішенням комісії №641 послаблено обмеження у столичному регіоні: дозволено через Фонди фінансування будівництва, проте наразі заморожено інститути спільного інвестування, питання щодо фінансування через цінні папери здійснюються лише за індивідуальним рішенням НКЦПФР.

"Ми з колегами на ринку неодноразово зверталися до НКЦПФР і регулярно отримуємо обіцянки, що питання буде ось-ось вирішено. Однак час іде, інструменти фінансування, як і раніше, заблоковані, як наслідок знижується довіра інвесторів до ринку в цілому. Це може призвести аж до банкрутства деяких компаній", - наголошує Кодецький.

Він висловив упевненість, що аргументи забудовників, озвучені на нещодавній зустрічі з НКЦПФБ, "були почуті".