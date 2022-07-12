У Мелітопольському районі горить склад військової техніки окупантів

В окупованому селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області горить база військової частини, де російські окупанти зберігають військову техніку, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівних ударів по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі", - написав Федоров у телеграмі.

За його словами, мешканці Мелітопольського району повідомляють про 25 вибухів біля Мирного.

"З боку бази окупантів засвідчили густий чорний дим. Сподіваємось на хороші новини! Віримо у ЗСУ", - додав Федоров.