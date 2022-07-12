Події

12:08 12.07.2022

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 35 - ДСНС

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Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 35 - ДСНС

Рятувальники виявили та вилучили з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку у м. Часів Яр Донецької області тіла 35 загиблих, зокрема дитини.

Відповідну інформацію станом на 11:00 вівторка оприлюднено на сторінці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

Врятовано з-під завалів дев'ятьох людей. Проведено розчищення та розбирання понад 320 тонн зруйнованих елементів будинку.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши п'ятиповерховий житловий будинок.

Станом на 18:00 неділі повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та шістьох врятованих. Також повідомлялося про 23 тих, хто на той момент залишався під завалами. Станом на 23:30 понеділка рятувальники виявили тіла 33 людей, зокрема дитини, дев'ятьох людей було врятовано.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid02DJ7uAqQtyFmo5hoYzc66gDJatZEHjfdGbkEz3zJPdEfAnTyjF1FQzPFLjYSVDxRJl

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Теги: #дснс #загиблі #часів_яр

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