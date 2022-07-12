Події

10:04 12.07.2022

Іран збирається передати Росії безпілотники - Білий дім

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Іран збирається передати Росії безпілотники - Білий дім

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що американська влада "отримала дані", згідно з якими "Іран збирається передати Росії безпілотники".

"За нашими даними, іранська влада збирається в стислий термін передати до декількох сотень безпілотників, зокрема - апарати, здатні нести озброєння", - сказав радник президента на брифінгу в Білому домі.

"Ми не знаємо, чи провів вже Іран постачання таких апаратів", - додав він.

За словами Саллівана, іранські сили згодні навчати росіян використовувати ці БПЛА. Навчання заплановане на початок липня.

Теги: #сша #війна #іран #бпла

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