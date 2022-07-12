Близько 37470 осіб особового складу втратив ворог із початку агресії в Україні - Генштаб

Російський агресор втратив в Україні вже близько 37470 осіб особового складу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.07 орієнтовно становлять: особового складу - близько 37470 (+70) осіб ліквідовано, танків - 1649 (+4) од., бойових броньованих машин - 3829 (+1) од., артилерійських систем - 838 (+0) од., РСЗВ - 247 (+0) од., засобів ППО - 109 (+0) од., літаків - 217 (+0) од., гвинтокрилів - 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0), крилатих ракет - 155 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од. автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од., спеціальної техніки - 66 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Дані уточнюються, зазначає Генеральний штаб ЗСУ.