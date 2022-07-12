Події

09:24 12.07.2022

Близько 37470 осіб особового складу втратив ворог із початку агресії в Україні - Генштаб

1 хв читати
Близько 37470 осіб особового складу втратив ворог із початку агресії в Україні - Генштаб

Російський агресор втратив в Україні вже близько 37470 осіб особового складу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.07 орієнтовно становлять: особового складу - близько 37470 (+70) осіб ліквідовано, танків - 1649 (+4) од., бойових броньованих машин - 3829 (+1) од., артилерійських систем - 838 (+0) од., РСЗВ - 247 (+0) од., засобів ППО - 109 (+0) од., літаків - 217 (+0) од., гвинтокрилів - 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0), крилатих ракет - 155 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од. автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од., спеціальної техніки - 66 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Дані уточнюються, зазначає Генеральний штаб ЗСУ.

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:39 12.07.2022
Вночі ворог завдав ракетного удару по Харкову, постраждалих немає - голова обладміністрації

Вночі ворог завдав ракетного удару по Харкову, постраждалих немає - голова обладміністрації

08:38 12.07.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 348 дітей, 650 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 348 дітей, 650 – поранено

08:23 12.07.2022
За понеділок окупанти завдали чотири авіаудари по Луганській області

За понеділок окупанти завдали чотири авіаудари по Луганській області

07:37 12.07.2022
Українські захисники придушили спробу ворожого штурму у напрямку Дементіївки

Українські захисники придушили спробу ворожого штурму у напрямку Дементіївки

22:11 11.07.2022
ЗСУ завдали удару по позиціях російських ЗРК та пункту управління військами на окупованій Херсонщині

ЗСУ завдали удару по позиціях російських ЗРК та пункту управління військами на окупованій Херсонщині

21:51 11.07.2022
Генерал із Сімферополя та п’ять офіцерів загинули в результаті удару по штабу окупантів під Херсоном

Генерал із Сімферополя та п’ять офіцерів загинули в результаті удару по штабу окупантів під Херсоном

19:17 11.07.2022
ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

15:43 11.07.2022
Ще троє бійців Міжнародного легіону загинуло в бойових діях в Україні - речник

Ще троє бійців Міжнародного легіону загинуло в бойових діях в Україні - речник

15:37 11.07.2022
Кількість загиблих унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харкова зросла до чотирьох осіб - поліція

Кількість загиблих унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харкова зросла до чотирьох осіб - поліція

15:10 11.07.2022
Норвегія вироблятиме снаряди для німецьких зенітних установок із подальшим постачанням Києву - ЗМІ

Норвегія вироблятиме снаряди для німецьких зенітних установок із подальшим постачанням Києву - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Часовому Яру збільшилася до 34 людей

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 348 дітей, 650 – поранено

Українські захисники придушили спробу ворожого штурму у напрямку Дементіївки

Четверте засідання Контактної групи з оборони України відбудеться онлайн 20 липня

Під завалами житлового будинку у Часовому Яру виявлено тіло загиблої дитини

ОСТАННЄ

Чотири людини постраждали в результаті ранкового обстрілу у Миколаєві

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Часовому Яру збільшилася до 34 людей

За добу на Харківщині задокументовано понад 40 фактів пошкоджень від ворожого обстрілу житлових будинків, ТРЦ, СТО та інших об'єктів інфраструктури

Минулої доби харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, двоє – поранені

Житомирщина вперше отримала гуманітарний вантаж від Японії

Парламент Шрі-Ланки 20 липня обере нового президента країни

Байден передав до Сенату на затвердження протоколи про прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО

Венедіктова та посол США в Україні обговорили розслідування воєнних злочинів РФ

За добу українські військові знищили 52 окупанти, 9 одиниць техніки, склад із боєприпасами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА