Чотири людини постраждали в результаті ранкового обстрілу у Миколаєві

Унаслідок ранкового масованого обстрілу міста Миколаєва було поранено 4 людей, попередньо жертв немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вранці, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучення до двох медичних закладів і житлових будинків. У результаті обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім у телеграм-каналі.

Раніше телеграм-канали повідомляли, що у Миколаєві лунають вибухи. Згодом мер міста Олександр Сенкевич підтвердив інформацію про вибухи.