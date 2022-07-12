Події

08:46 12.07.2022

Чотири людини постраждали в результаті ранкового обстрілу у Миколаєві

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Чотири людини постраждали в результаті ранкового обстрілу у Миколаєві

Унаслідок ранкового масованого обстрілу міста Миколаєва було поранено 4 людей, попередньо жертв немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вранці, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучення до двох медичних закладів і житлових будинків. У результаті обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім у телеграм-каналі.

Раніше телеграм-канали повідомляли, що у Миколаєві лунають вибухи. Згодом мер міста Олександр Сенкевич підтвердив інформацію про вибухи.

 

 

 

Теги: #миколаїв #постраждалі #обстріли

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