Події

08:43 12.07.2022

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Часовому Яру збільшилася до 34 людей

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Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Часовому Яру збільшилася до 34 людей

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по житловому будинку у м. Часів Яр зросла до 34 осіб, повідомляє Головне управління ДСНС України.

"Станом на 07:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого в результаті обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку у м. Часів Яр тіла 34 загиблих осіб, з них 1 дитину (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбирання понад 300 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні, опублікованому в фейсбуці.

Від Головного управління ДСНС "залучено 57 осіб та 8 одиниць техніки, два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергують 2 автомобілі швидкої медичної допомоги".

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 18:00 неділі повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та шести врятованих. Також повідомлялося про 23 людини, зокрема дитину, які на той час залишалися під завалами.

До 14:30 понеділка стало відомо про дев'ятьох врятованих. Водночас у ДСНС повідомили, що дістали з-під завалів тіла 26 загиблих.

До 18:00 понеділка повідомлялося, що виявлено тіла 31 особи.

Станом на 23:30 понеділка рятувальники виявили тіла 33 людей, серед них дитину 2013 р.н., 9 людей було врятовано.

 

 

Теги: #загиблі #донецька_область #часів_яр

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