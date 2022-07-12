За добу українські військові знищили 52 окупанти, 9 одиниць техніки, склад із боєприпасами

За добу понеділка українські захисники знищили 52 окупанти, 9 одиниць ворожої техніки, а також склад із боєприпасами, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 рашисти, гаубицю "Мста-Б", міномет, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад із боєприпасами в Новій Каховці", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці вночі на вівторок.

Крім цього, українські "штурмовики завдали трьох авіаційних ударів по складах боєприпасів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки. А гелікоптерами - по опорному пункту противника в районі Правдиного та по ворожих позиціях навколо Олександрівки".

Втрати окупантів у результаті ударів авіації уточнюються.

У понеділок вранці агресор завдав авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 у районі Зарічного на Херсонщині, втрат немає.

Опівдні противник випустив ракету Х-59 з літака у напрямку Березнегуватого. Ракета самоліквідувалася у повітрі. Руйнувань та жертв немає.

"Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкіного району, виявлена занедбана в справному стані і з боєкомплектом російська техніка: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д. Трофейні засоби як жест доброї волі переведені до складу Збройних Сил України", - наголошується в повідомленні.

У Чорному морі агресор продовжує блокувати судноплавство та загрожувати ракетними ударами 16-ти ракет.