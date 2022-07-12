Події

06:50 12.07.2022

Шмигаль та Пелосі обговорили визнання РФ країною-спонсором тероризму

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Шмигаль та Пелосі обговорили визнання РФ країною-спонсором тероризму

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі обговорили визнання Росії країною-спонсором тероризму, а також конфіскацію заморожених активів РФ на користь України.

"Щойно обговорили з Ненсі Пелосі визнання Росії країною-спонсором тероризму та конфіскацію заморожених активів на користь України. Подякував Конгресу США за всебічну військово-технічну підтримку, фінансову допомогу і посилення санкцій. Разом переможемо і відновимо Україну", - написав Шмигаль у понеділок увечері.

 

Теги: #рф #тероризм #україна_сша

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