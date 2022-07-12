Події

06:45 12.07.2022

Зеленський: Передача Канадою турбіни для Росії – небезпечне рішення для всього демократичного світу

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Зеленський: Передача Канадою турбіни для Росії – небезпечне рішення для всього демократичного світу

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним рішення Канади передати Росії турбіну для газопроводу "Північний потік".

"Міністерству закордонних справ довелося викликати представника Канади в нашій державі через абсолютно неприйнятний виняток із санкційного режиму проти Росії. Це стосується не просто якоїсь турбіни для газопроводу "Північний потік", яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати. Передати фактично Росії. Це стосується спільних правил", - заявив він у традиційному відеозверненні у понеділок увечері.

"Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток із санкцій, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне. Причому небезпечне не тільки для України, а й для всіх країн демократичного світу", – зазначив Зеленський.

За його словами, "рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка. І якраз тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу в Європу. Саме до цього тепер треба готуватись, саме це тепер провокується".

"Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску", - сказав він.

"Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато інших проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами і не гратиме зараз, якщо не побачить сили", - заявив Зеленський.

Теги: #рф #канада #газопровід

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