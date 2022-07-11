Події

21:51 11.07.2022

Генерал із Сімферополя та п’ять офіцерів загинули в результаті удару по штабу окупантів під Херсоном

1 хв читати
Генерал із Сімферополя та п’ять офіцерів загинули в результаті удару по штабу окупантів під Херсоном

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про загибель 150 російських окупантів, включно з генералом та п'ятьма офіцерами в результаті удару Збройних сил України з їхньої бази в окупованій частині Херсонської області в неділю.

"Після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін. Полковник Кенс, про загибель якого ми повідомляли вчора, загинув там же. А крім нього - командир 20 мотострілецької дивізії (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрій Горобець, начальник оперативного відділення штабу 20 мсд підполковник Коваль, начальник артилерії 20 мсд підполковник Гордєєв. Загалом загиблих понад 150, включно з 5 офіцерами", - йдеться в  повідомленні, яке Братчук розмістив у своєму телеграмі.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що удару було завдано по базі російських окупантів, що знаходиться в обласному центрі. "Сьогодні наші прямим попаданням рознесли в Херсоні базу рашистів... За моєю інформацією, влучили в казарму росгвардії. Багато 200-сотих", - повідомив він у неділю.

Джерело: https://t.me/Bratchuk_Sergey/15351

 

 

Теги: #рф #україна #війна #збитки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:11 11.07.2022
ЗСУ завдали удару по позиціях російських ЗРК та пункту управління військами на окупованій Херсонщині

ЗСУ завдали удару по позиціях російських ЗРК та пункту управління військами на окупованій Херсонщині

21:48 11.07.2022
Кабмін зобов'язав бізнес до середини січня-2023 одержати необхідні ліцензії для роботи

Кабмін зобов'язав бізнес до середини січня-2023 одержати необхідні ліцензії для роботи

20:48 11.07.2022
На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

20:48 11.07.2022
Не можна виселяти переселенців із навчальних закладів без надання альтернативного житла

Не можна виселяти переселенців із навчальних закладів без надання альтернативного житла

20:18 11.07.2022
США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні – Спартц

США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні – Спартц

20:05 11.07.2022
Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня

Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня

20:00 11.07.2022
За кордоном залишається 22 тис. українських учителів - Шкарлет

За кордоном залишається 22 тис. українських учителів - Шкарлет

19:33 11.07.2022
МЗС України: Видача українським громадянам паспортів РФ не матиме правових наслідків для України

МЗС України: Видача українським громадянам паспортів РФ не матиме правових наслідків для України

15:43 11.07.2022
Ще троє бійців Міжнародного легіону загинуло в бойових діях в Україні - речник

Ще троє бійців Міжнародного легіону загинуло в бойових діях в Україні - речник

15:37 11.07.2022
Кількість загиблих унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харкова зросла до чотирьох осіб - поліція

Кількість загиблих унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харкова зросла до чотирьох осіб - поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ завдали удару по позиціях російських ЗРК та пункту управління військами на окупованій Херсонщині

У результаті вечірнього ракетного удару окупантів по Одеській області постраждалих немає, затримано коригувальника

ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 31 особи

За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ – Федоров

ОСТАННЄ

Спартц вказує на Єрмака як на причину, чому в Україні не вирішуються важливі проблеми

У результаті вечірнього ракетного удару окупантів по Одеській області постраждалих немає, затримано коригувальника

В ООН прогнозують, що населення Землі досягне 8 млрд людей 15 листопада

Україна не готується до війни, вважає Спартц

Держспецзв'язку попередила про нову небезпечну розсилку на тему гуманітарної ситуації в Україні

Шмигаль і Рютте обговорили відновлення України та конфіскацію заморожених активів Росії

Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"

Житель Харківщини, який передавав ворогам інформацію про дислокацію ЗСУ, постане перед судом

ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

Потрібно більше інформації – міністр Ткаченко про вихід Ахметова з медіабізнесу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА