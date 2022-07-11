Генерал із Сімферополя та п’ять офіцерів загинули в результаті удару по штабу окупантів під Херсоном

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про загибель 150 російських окупантів, включно з генералом та п'ятьма офіцерами в результаті удару Збройних сил України з їхньої бази в окупованій частині Херсонської області в неділю.

"Після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін. Полковник Кенс, про загибель якого ми повідомляли вчора, загинув там же. А крім нього - командир 20 мотострілецької дивізії (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрій Горобець, начальник оперативного відділення штабу 20 мсд підполковник Коваль, начальник артилерії 20 мсд підполковник Гордєєв. Загалом загиблих понад 150, включно з 5 офіцерами", - йдеться в повідомленні, яке Братчук розмістив у своєму телеграмі.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що удару було завдано по базі російських окупантів, що знаходиться в обласному центрі. "Сьогодні наші прямим попаданням рознесли в Херсоні базу рашистів... За моєю інформацією, влучили в казарму росгвардії. Багато 200-сотих", - повідомив він у неділю.

Джерело: https://t.me/Bratchuk_Sergey/15351