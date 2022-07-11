Події

21:48 11.07.2022

Кабмін зобов'язав бізнес до середини січня-2023 одержати необхідні ліцензії для роботи

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Кабмін зобов'язав бізнес до середини січня-2023 одержати необхідні ліцензії для роботи

Термін роботи бізнесу за введеним під час війни декларативним принципом, без отримання ліцензій та дозволів, обмежується шістьма місяцями – приблизно до середини січня 2023 року.

Відповідну постанову №778 ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 7 липня та опублікував у понеділок на своєму сайті

"Протягом зазначеного терміну (шість місяців з дня набрання чинності цією постановою – ІФ) підприємства для подальшого провадження такої діяльності повинні отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством", – йдеться у документі.

Постанова також розширила перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватись на підставі подання декларації в умовах воєнного стану. Зокрема, до нього включено імпорт лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами, медичну практику.

До переліку також додано діяльність у сфері електроенергетики, на ринку природного газу, централізованого водопостачання та водовідведення, теплової енергії; діяльність з розробки, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та негласного отримання інформації; ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного та рослинного світу.

 

 

Теги: #україна #обмеження #декларації

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