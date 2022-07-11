Україна не готується до війни, вважає Спартц

Член Конгресу США Вікторія Спартц заявляє про низький рівень підготовки України до повномасштабного російського вторгнення.

"Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає! Не розумієте, що у вас найбільша війна після Другої світової!... Бо я була в Україні, з Заходу до Сходу. І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак – то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити", - сказала Спартц в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому в понеділок.

За її словами, в умовах війни "вся індустрія, всі ваші люди повинні над цим працювати".

"Я чесно говоритиму, що те, що зараз у вас відбувається, пов'язане з тим, що ви не вирішуєте деякі проблеми. Я можу нічого не говорити, ми і далі гратимемо в ці ігри, даватимемо вам 5-10 одиниць артилерії, які вам не допоможуть. Але вже достатньо грати у політику", - сказала конгресвумен.

При цьому однією із проблем вона назвала те, що в Україні не виділяються кошти місцевим бюджетам, щоб "міста могли самі себе обороняти". У відповідь на те, що в Україні обороною займаються Збройні сили України, зокрема місцеві підрозділи територіальної оборони, що входять до них, а не місцева влада, Спатртц сказала: "Все одно, всі повинні допомагати, рити окопи. Але це ваше рішення. А для мене важливо, щоб те, що ми поставляємо вам, йшло туди, куди потрібно, і ваші військові це отримували.

"Я думаю, що ми ці проблеми вирішимо, але потрібна співпраця з вами", - додала вона.

"Україна і кожен українець повинні зрозуміти, що у вас дуже серйозна війна. Потрібно, щоб люди, хто чим може, допомагали вашій армії, допомагали військовим, людям, які хочуть воювати. Кожен повинен зробити, хто що може, хто чим може допомагати. Ви повинні перейти на воєнні рейки. Я раджу не недооцінювати вашого противника. Росіяни перегруповуються, вони вміють вести гібридну війну", - резюмувала Спартц.