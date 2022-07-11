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18:32 11.07.2022

Потрібно більше інформації – міністр Ткаченко про вихід Ахметова з медіабізнесу

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Потрібно більше інформації – міністр Ткаченко про вихід Ахметова з медіабізнесу

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав вихід бізнесмена Ріната Ахметова з медіаактивів "серйозною новиною", яка може вплинути на ринок.

"Оскільки мене ця новина застала зненацька, мені важко сказати. Потрібно більше інформації. Мені сказати важко, хочу переговорити із представниками власника, керівництвом "Медіа Групи Україна". Це серйозна новина. Це не може не вплинути на ринок. Він і так сьогодні сильно просів через війну. Принаймні це прецедент", - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок.

Раніше бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про вихід інвестиційної компанії SCM, що належить йому, з медіабізнесу та передачу ліцензій всіх її ЗМІ державі у зв'язку з набуттям чинності антиолігархічним законом.

"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ", - йдеться в заяві Ахметова про активи "Медіа Група Україна", оприлюдненій у понеділок.

Теги: #ахметов #мінкультури #ткаченко

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