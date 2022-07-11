Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 31 особи

Під завалами багатоповерхового житлового будинку в Часовому Яру Донецької області виявили ще одного загиблого, повідомляє "Суспільне".

"Станом на 17:00 11 липня під завалами багатоповерхівки в Часовому Яру виявили тіла 31 людини", - повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Донецької ОВА Тетяну Ігнатченко.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 18:00 неділі повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та шістьох врятованих. Також повідомлялося про 23 людей, зокрема дитину, які на той момент залишалися під завалами.

На 14:30 понеділка стало відомо про дев'ятьох врятованих. Водночас у ДСНС повідомили, що дістали з-під завалів тіла 26 загиблих.

Пізніше стало відомо про 9 поранених та 30 загиблих. Працівники ДСНС розібрали 65% завалів.