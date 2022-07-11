У Часовому Яру під завалами житлового будинку виявили вже 30 загиблих – заступник голови ОП

Кількість знайдених загиблими під завалами житлового будинку, зруйнованого ракетним ударом російських військ у м. Часів Яр Донецької області у суботу, сягнула вже 30 осіб, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Рятувальники дістали з-під завалів 9 поранених та 30 загиблих. Працівники ДСНС розібрали 65% завалів… Пошукові роботи тривають", - написав Тимошенко у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 18:00 неділі повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та шістьох врятованих. Також повідомлялося про 23 людей, зокрема дитину, які на той момент залишалися під завалами.

На 14:30 понеділка стало відомо про дев'ятьох врятованих. Водночас у ДСНС повідомили, що дістали з-під завалів тіла 26 загиблих.