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14:11 11.07.2022

На Одещині ворожі ракети влучили у приватний будинок, об'єкт портової інфраструктури та с/г угіддя, постраждалих немає – ОК "Південь"

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На Одещині ворожі ракети влучили у приватний будинок, об'єкт портової інфраструктури та сільськогосподарські угіддя регіону, постраждалих немає, повідомляє Одеська міськрада з посиланням на оперативне командування "Південь".

"По Одещині ворог наніс два ракетних удари з застосуванням авіації. Ворог продовжує атакувати прибережну смугу, виробничу та критичну інфраструктуру регіону. Чотири ракети Х-31 було випущено з Су-30. Зафіксовано влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищі. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автівки. Пожеж не виникало", - зазначено в повідомленні у телеграм-каналі.

Постраждалих немає. На місці події з розбирання завалів працюють рятувальники. Також є влучення в об'єкт портової інфраструктури.

"Ще три ракети Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону. Пожеж не виникало. Постраждалих нема", - додали в ОК "Південь".

 

Теги: #війна #одеська_область #ок_південь

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