Українські військові повідомили про звільнення від окупантів села Іванівка Херсонської області

Військовослужбовці ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка Херсонської області, повідомляє на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" 60 окрема піхотна бригада.

"Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка", - зазначено в повідомленні.

Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням і надають допомогу тим, хто її потребує.