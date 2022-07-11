Події

09:28 11.07.2022

Українські військові повідомили про звільнення від окупантів села Іванівка Херсонської області

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Українські військові повідомили про звільнення від окупантів села Іванівка Херсонської області

Військовослужбовці ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка Херсонської області, повідомляє на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" 60 окрема піхотна бригада.

"Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка", - зазначено в повідомленні.

Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням і надають допомогу тим, хто її потребує.

Теги: #село #херсонщина #звільнення

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