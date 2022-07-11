Події

08:50 11.07.2022

У Часовому Яру з-під завалів уранці дістали тіло 18 загиблого

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У Часовому Яру з-під завалів уранці дістали тіло 18 загиблого

Ще одного загиблого дістали з-під завалів п'ятиповерхового будинку в м.Часів Яр Донецької області, зруйнованого ракетним ударом російських окупантів у суботу, кількість загиблих таким чином досягла 18 осіб, повідомили у ДСНС України.

"Станом на 08:45 11 липня в результаті ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку: загинуло 18 людей, врятовано з-під завалів 6 осіб, здійснено розчищення та розбір близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку", – йдеться у повідомленні ДСНС на фейсбуці у понеділок уранці.

У відомстві наголосили, що встановлено мовний контакт із двома особами, які перебувають під завалами.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 13:00 повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та п'ятьох врятованих. Також повідомлялося про 24 людини, зокрема дитину, які, ймовірно, залишалися на той час під завалами.

Станом на 18.00 неділі під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено та вилучено з-під завалів ще одну людину.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #часів_яр

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