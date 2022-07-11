У результаті російської агресії в Україні загинуло 347 дітей і майже 1 тис. постраждало

У результаті російської агресії в Україні загинуло 347 дітей та понад 995 постраждали, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 995 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 11 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 347. Не змінилися і дані щодо поранених - 648", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 348, Харківській – 187, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2116 навчальних закладів. З них 216 зруйновано повністю.