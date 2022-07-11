Події

07:52 11.07.2022

Противник обстріляв Новосеменівку та Мар'янське на Дніпропетровщині, без втрат

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Противник обстріляв Новосеменівку та Мар'янське на Дніпропетровщині, без втрат

У ніч проти понеділка, 11 липня, російські окупанти обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район. Вдарили із РСЗВ по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. Влучили прямо по селах - Новосеменівці та Мар'янському. Попередньо люди не постраждали. У селах є руйнація житла. Зачепило і худобу", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

 

 

 

Теги: #зведення #дніпропетровська_область

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