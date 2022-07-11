За добу в зоні ОК "Південь" знищено 38 окупантів, 10 одиниць техніки і 2 склади боєприпасів

Минулої доби неділі, 10 липня, в зоні Оперативного командування "Південь" знищено 38 російських окупантів, 10 одиниць техніки і два склади боєприпасів.

"Тримаючи контроль на суходолі, застосуванням авіації – парою штурмовиків – нанесено удар по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували", - йдеться у зведенні на фейсбуці.

Підтверджені втрати противника становлять: 38 рашистів, 10 одиниць техніки, серед яких: 4 гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць автотехніки. Знищено 2 склади боєприпасів у Херсонській області.

"У штормовому Чорному морі зменшено кількість великих десантних кораблів до 2, а 2 ракетні кораблі продовжують чатувати із 16 "Калібрами" на борту", - наголосили в ОК.