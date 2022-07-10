Події

21:17 10.07.2022

Українські військові знищили пункт управління росгвардії поблизу Херсона та чотири склади з боєприпасами

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Українські військові знищили пункт управління росгвардії поблизу Херсона та чотири склади з боєприпасами

У неділю, 10 липня, у Херсонській області ракетно-артилерійськими підрозділами ЗС України завдано потужного ураження пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищено 4 склади з боєприпасами, повідомили в ОК "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань завдано потужного ураження пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищено 4 склади з боєприпасами у різних районах Херсонщини", – йдеться у зведенні.

За інформацією українських військових, втрати противника складають 15 рашистів і понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 –броньована і автомобільна техніка, зокрема командно-штабні машини, знищені в Чорнобаївці днем раніше, а також протитанковий та переносний зенітний ракетні комплекси, інша броньована та автомобільна техніка, знищена на ворожих позиціях уздовж лінії зіткнення.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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