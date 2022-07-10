Рятувальна операція в місті Часів Яр триває - глава ОВА

Рятувальна операція в завалах багатоповерхівки в м. Часів Яр, в яку російські окупанти влучили ракетою ввечері в суботу, триває, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що станом на 16.00 кількість жертв не змінилася: 15 загиблих знайшли рятувальники під завалами, п'ятьох людей вдалося врятувати. Ще з кількома людьми, що опинилися під завалами, встановили і підтримують мовний контакт.

За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина.

Рятувальники ДСНС розібрали близько 99 тонн зруйнованих елементів будинку.