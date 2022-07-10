Єрмак про ракетний удар росіян у Часовому Яру: РФ має бути в списках держав - спонсорів тероризму

РФ повинна бути в списках держав - спонсорів тероризму, заявляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Часів Яр у Донецькій області. Росіяни знову вдарили по багатоповерхівці з мирними людьми. Черговий теракт країни-терориста. РФ повинна бути в списках держав - спонсорів тероризму", - написав Єрмак в мікроблозі Твіттер.

Як повідомлялося, росіяни з "Ураганів" в суботу атакували Часів Яр Донецької області, під завалами 5-поверхового будинку, куди влучила ракета, близько 30 осіб, рятувальникам вдалося дістати 6 загиблих і 5 поранених.