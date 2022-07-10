Події

11:32 10.07.2022

Єрмак про ракетний удар росіян у Часовому Яру: РФ має бути в списках держав - спонсорів тероризму

1 хв читати
Єрмак про ракетний удар росіян у Часовому Яру: РФ має бути в списках держав - спонсорів тероризму

РФ повинна бути в списках держав - спонсорів тероризму, заявляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Часів Яр у Донецькій області. Росіяни знову вдарили по багатоповерхівці з мирними людьми. Черговий теракт країни-терориста. РФ повинна бути в списках держав - спонсорів тероризму", - написав Єрмак в мікроблозі Твіттер.

Як повідомлялося, росіяни з "Ураганів" в суботу атакували Часів Яр Донецької області, під завалами 5-поверхового будинку, куди влучила ракета, близько 30 осіб, рятувальникам вдалося дістати 6 загиблих і 5 поранених.

 

Теги: #війна #єрмак #часів_яр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 10.07.2022
До 10 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу росіянами Часового Яру – ДСНС

До 10 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу росіянами Часового Яру – ДСНС

11:32 10.07.2022
Повітряні сили ЗСУ продемонстрували передній край оборони на сході України

Повітряні сили ЗСУ продемонстрували передній край оборони на сході України

11:28 10.07.2022
Внаслідок ворожого ракетного удару по Радушному в Криворізькому районі знищено промислове підприємство - Вілкул

Внаслідок ворожого ракетного удару по Радушному в Криворізькому районі знищено промислове підприємство - Вілкул

11:25 10.07.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, є поранені - глава ОВїВА Кім

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, є поранені - глава ОВїВА Кім

11:17 10.07.2022
За добу ворог обстріляв чотири харківські райони, а в ніч на неділю ще два голова – ОВА

За добу ворог обстріляв чотири харківські райони, а в ніч на неділю ще два голова – ОВА

11:17 10.07.2022
Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 37 300 людей особового складу – Генштаб ЗСУ

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 37 300 людей особового складу – Генштаб ЗСУ

11:15 10.07.2022
За добу на Харківщині задокументовано понад 60 руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури – поліція

За добу на Харківщині задокументовано понад 60 руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури – поліція

19:15 09.07.2022
Рада ухвалила закон, згідно з яким громади у війну зможуть використати спецфонд бюджету на першочергові потреби

Рада ухвалила закон, згідно з яким громади у війну зможуть використати спецфонд бюджету на першочергові потреби

14:21 09.07.2022
Російські військові вбили 100 українських спортсменів і тренерів, 4 поранили, ще 22 перебувають у полоні

Російські військові вбили 100 українських спортсменів і тренерів, 4 поранили, ще 22 перебувають у полоні

12:39 09.07.2022
Інформація про 70 загиблих на війні спортсменів опублікована на сайті "Ангели спорту"

Інформація про 70 загиблих на війні спортсменів опублікована на сайті "Ангели спорту"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До 10 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу росіянами Часового Яру – ДСНС

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 37 300 людей особового складу – Генштаб ЗСУ

Росіяни з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, під завалами 5-поверхового будинку близько 30 людей

Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, обстрілює населені пункти

Ще 15 людей поранено в результаті ракетних ударів РФ у Костянтинівці на Донеччині

ОСТАННЄ

Вертоліт ворога збили українські зенітники під Горлівкою

На Сході та північному сході України очікуються дощі, на решті територій лише короткочасні опади

Росіяни з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, під завалами 5-поверхового будинку близько 30 людей

РФ стягує війська поблизу Білогорівки на Луганщині, проте швидко окупувати всю область не в змозі

У Печенігах на пожежі після ворожого обстрілу загинула жінка, ще двох людей поранено

Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, обстрілює населені пункти

Правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві та підпалі 61-річного жителя Сміли

Президент Шрі-Ланки 13 липня піде у відставку

Канада має намір запровадити нові санкції проти РФ

ЗС України на південних позиціях знищили 58 одиниць особового складу та 4 склади ворожих боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА