Внаслідок ворожого ракетного удару по Радушному в Криворізькому районі знищено промислове підприємство - Вілкул

Унаслідок ворожого ракетного удару в суботу по селищу Радушне в Криворізькому районі знищено промислове підприємство, повідомив голова обласної Військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Закінчується ліквідація наслідків вчорашніх прильотів в Радушне. Пряме влучання трьох ракет "Калібр". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищено. Втрати уточнюються",-написав Вілкул у телеграм-каналі.

Також, за його словами, в ніч на неділю ворог обстріляв околиці Зеленодольської громади. Втрат серед цивільного населення немає.

Вілкул також зазначив, що станом на ранок неділі ситуація в Кривому Розі повністю контролюється.