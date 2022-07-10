За добу ворог обстріляв чотири харківські райони, а в ніч на неділю ще два голова – ОВА

За добу ворог обстріляв чотири харківських райони, а в ніч на неділю ще два, внаслідок чого загинула одна дівчина і ще три людини поранені, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області. За ніч штаб оборони Харкова зафіксував ракетні влучення в Основ'янському і Слобідському районах", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Глава ОВА зазначив, що о 03:30 внаслідок ракетного удару частково зруйновані 2-й і 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих і постраждалих немає. Потім хвилиною пізніше внаслідок ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізовано чоловіка 62 років, стан - середній.

Також Синєгубов повідомив, що в Ізюмському районі, Донецькій громаді через обстріли тричі горіли відкриті території. Госпіталізовано 1 людину 48 років.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава і хвойна підстилка, а також поле з пшеницею на площі 0,1 га.

У смт Печеніги о 21: 00 в результаті обстрілу загорівся приватний будинок, внаслідок чого загинула 20-річна дівчина і госпіталізована з пораненнями 42-річна жінка.

У Богодухівському та Харківському районах також були загоряння відкритих територій та складських приміщень.

Глава ОВА запевнив, що бойові дії в Харківській області тривають. Бійці Збройних сил України тримають позиції в усіх напрямках.

"Росіяни намагаються не допустити просування українських військ і укріпитися на позиціях. Окупанти провели розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, успіху не мали і відійшли", - підсумував він.