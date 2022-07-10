Події

11:15 10.07.2022

За добу на Харківщині задокументовано понад 60 руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури – поліція

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За добу на Харківщині задокументовано понад 60 руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури – поліція

Минулої доби по центру Харкова було завдано ракетного удару, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти області (зокрема Малинівка, Вільхівка, Нова Гнилиця, Золочів), що призвело до пошкодження і руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

"Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки мирних громадян, транспортні засоби, складські приміщення, горіли відкриті ділянки полів. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 60 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1400 транспортних засобів. Завдяки інформації від населення, у відділи поліції доставлені 10 осіб для перевірки на предмет їхньої можливої співпраці з російськими окупантами.

Теги: #війна #поліція #руйнування #харківська_область

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