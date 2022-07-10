ЗС України на південних позиціях знищили 58 одиниць особового складу та 4 склади ворожих боєприпасів

Бійці Збройних сил України знищили на південних позиціях 58 окупантів, чотири склади боєприпасів та ворожу техніку, повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".

"Ворог не дорахується 58 рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б", автоматизовану станцію встановлення перешкод "Житель", 3 одиниці броньованої та 12 автомобільної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів – 1 на Миколаївщині, решту – на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали двох вогневих ударів по командних пунктах, скупченню техніки та польовим складам боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат ворога уточнюється.