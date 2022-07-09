Події

21:27 09.07.2022

На Одещині відкрили прохід суден після звільнення о. Зміїний

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На Одещині відкрили прохід суден після звільнення о. Зміїний

На Одещині відкрили прохід суден через гирло Бистре після звільнення острова Зміїний від російських військ, повідомила пресслужба адміністрації морських суден України.

"Відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море". Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден що перевозять агропродукцію", - сказано у повідомленні на сайті відомства.

Також на сайті уточнили, що за додатковою інформацією можна звертатись за номером: +38 (098) 160-19-49.

 

 

 

Теги: #одеська_область #кораблі

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