Події

20:04 09.07.2022

Росіяни доставили до Севастополя катер, підбитий поблизу о. Зміїний

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Росіяни доставили до Севастополя катер, підбитий поблизу о. Зміїний

До Севастополя доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер, який отримав пошкодження під час бойових дій біля острова Зміїний, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"До Севастополя на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написав Братчук у телеграм-каналі.

Він зазначив, що катер проєкту "Раптор" зазнав пошкоджень під час бойових дій біля острова Зміїний.

 

 

 

Теги: #севастополь #катер #братчук

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