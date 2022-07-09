Ситуація у Мелітополі погіршується, мешканці повинні за можливості залишити місто

Безпекова ситуація в окупованому Росією Мелітополі, а також гуманітарна ситуація погіршується, заявив міський голова Іван Федоров, і закликав мешканців за можливості виїжджати на підконтрольну Україні територію.

"Позиція як центральних органів влади, так і наша, що в Мелітополі залишатися сьогодні зовсім небезпечно. Також з огляду на те, що гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях і, особливо в Мелітополі, збільшується після того, як відучора зник газ, і ми очікуємо великі проблеми з електроенергією через те, що два дні тому повністю були захоплені рашистами електромережі і сьогодні навіть диспетчерів немає на місцях, тому ми чітко розуміємо, що перша ж аварія і місто повністю залишиться без енергії, тому на території Мелітополя сьогодні зовсім небезпечно, і це гуманітарна катастрофа, і люди там почуваються як заручники", - розповів він в ефірі телемарафону у суботу.

Він зазначив, що російські війська активно розміщують озброєння поблизу житлових будинків, щоб використовувати мешканців міста як живий щит. За словами мера, у Мелітополі залишаються від 60 до 70 тисяч мешканців.

"Централізованої евакуації, на жаль, немає, оскільки рашисти не узгоджують евакуацію зі зрозумілих причин: тому що їм потрібні жителі на території міста, щоб ними прикриватися як живим щитом. Сьогодні є можливість евакуюватися лише приватним транспортом або за допомогою волонтерів. Варто відзначити, що всім тим людям, які звертаються до нас, до мене особисто ми допомагаємо з евакуацією, і вони виїжджають на територію, підконтрольну Україні", - зазначив Федоров.

Мер зазначив, що в окремих випадках евакуація все ще можлива, і займає від 10-12 годин до доби в дорозі на підконтрольну Україні територію.

"Але централізованої евакуації, на жаль, немає. Раз на два-три дні наші міністерства, наш Офіс президента надсилають запити до Міністерства оборони Росії з вимогою зробити зелений коридор і зробити узгоджену евакуаційну колону, але рашисти це не узгоджують", - розповів він.