США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн - Блінкен

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки людей всередині України і біженців, вимушених залишити свою країну, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наша прихильність народу України непохитна. Сполучені Штати надають додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки людей всередині України і біженців, вимушених залишити свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни, яку веде Росія", - написав він у Твіттер в суботу.