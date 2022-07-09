Події

15:50 09.07.2022

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн - Блінкен

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США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн - Блінкен

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки людей всередині України і біженців, вимушених залишити свою країну, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наша прихильність народу України непохитна. Сполучені Штати надають додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки людей всередині України і біженців, вимушених залишити свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни, яку веде Росія", - написав він у Твіттер в суботу. 

Теги: #сша #гумдопомога

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