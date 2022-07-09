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14:26 09.07.2022

Міністр оборони Великої Британії відвідав українських військових, які прибули на навчання

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Міністр оборони Великої Британії відвідав українських військових, які прибули на навчання

До Великої Британії прибула перша група українських солдатів, які беруть участь у новій великій військовій програмі під керівництвом Великої Британії, в рамках якої в найближчі місяці буде навчено до 10 000 українців. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав українських військових.

Як повідомляться на сайті уряду Великої Британії, програма є частиною незмінного зобов'язання Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі проти агресії РФ, і на сьогодні становить понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у вигляді військової допомоги, а ще передбачає понад 5000 протитанкових озброєнь NLAW і реактивні системи залпового вогню M270.

"Ця амбітна нова програма навчання є наступним етапом підтримки Великою Британією Збройних сил України в їхній боротьбі проти російської агресії. Використовуючи досвід світового рівня британської армії, ми допоможемо Україні відновити свої сили і посилити опір, оскільки вони захищають суверенітет своєї країни і своє право обирати своє майбутнє", - наводить слова міністра пресслужба.

Кожен курс триватиме кілька тижнів. Навчання дасть новобранцям-добровольцям, які практично не мають військового досвіду, навички, необхідні для ефективного ведення бою на передовій. Оснований на базовій підготовці британських солдатів курс охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польові навички, тактику патрулювання і право збройних конфліктів.

"Уряд швидко закупив автомати АК для програми навчання, а це означає, що українські солдати можуть тренуватися зі зброєю, яку вони будуть використовувати на передовій. Ці зусилля були підтримані валлійською гвардією, яка за 17 днів випробувала понад 2400 таких гвинтівок, щоб переконатися, що вони готові до початку навчання українців. Велика Британія також подарувала одяг і спорядження для підтримки українських солдатів в їх навчанні і поверненні в Україну", - йдеться в повідомленні.

Теги: #навчання #велика_британія #українські_військові

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