Події

13:34 09.07.2022

Українська делегація взяла участь у конференції командувачів сухопутних військ ЗС європейських держав у Німеччині

1 хв читати

6-8 липня в місті Гарміш-Партенкірхен (Німеччина) відбулася 29-та Щорічна конференція командувачів сухопутних військ Збройних сил європейських держав за участю командування армії США в Європі та Африці.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook, нинішня конференція зібрала командувачів Сухопутних військ із більше ніж 40 країн. Одним з головних учасників конференції була делегація з України, яку очолив тимчасовий виконувач обов'язків командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Під час виступу на конференції глава української делегації ознайомив учасників заходу з поточною безпековою ситуацією в районі ведення бойових дій, на тимчасово окупованій території України та вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Також відбулись двосторонні робочі зустрічі з начальником штабу армії США, командувачем сухопутних військ США в Європі та Африці, командувачем сухопутних військ ЗС Швеції, виконуючим обов'язки начальника штабу сухопутних військ ЗС Канади та командиром 18 аеромобільного корпусу США в Європі, під час яких обговорювались питання узгодження напрямків військового співробітництва та питання спільної підготовки підрозділів сухопутних військ ЗС України.

"Під час конференції всі учасники заходу підтвердили всебічну підтримку України, що в черговий раз показало незмінність курсу України разом з усім цивілізованим світом", - наголосили в Генштабі.

Теги: #генштаб #зустріч #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 06.07.2022
Кулеба обговорив із Бербок тиск на РФ, постачання озброєнь та експорт зерна

Кулеба обговорив із Бербок тиск на РФ, постачання озброєнь та експорт зерна

15:42 06.07.2022
Генштаб скасував дію документа, який регулює порядок переміщень військовозобов'язаних у межах України - Залужний

Генштаб скасував дію документа, який регулює порядок переміщень військовозобов'язаних у межах України - Залужний

14:11 06.07.2022
ФРН дала собі можливість отримати контроль над колишньою "дочкою" "Газпрому" - ЗМІ

ФРН дала собі можливість отримати контроль над колишньою "дочкою" "Газпрому" - ЗМІ

12:11 06.07.2022
У Софії Київській відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ (МП)

У Софії Київській відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ (МП)

10:29 05.07.2022
Німеччина готова провести конференцію з реформ в Україні у 2024 році – міністр Шульце

Німеччина готова провести конференцію з реформ в Україні у 2024 році – міністр Шульце

20:26 04.07.2022
Президент України та прем'єр Швеції погодили спільну заяву

Президент України та прем'єр Швеції погодили спільну заяву

07:24 04.07.2022
Ворог веде штурмові дії на Слов'янському, Курахівському та Авдіївському напрямках

Ворог веде штурмові дії на Слов'янському, Курахівському та Авдіївському напрямках

21:24 03.07.2022
Президент МОК після зустрічі з Володимиром Зеленським підтвердив незмінність позиції недопуску російських і білоруських спортсменів

Президент МОК після зустрічі з Володимиром Зеленським підтвердив незмінність позиції недопуску російських і білоруських спортсменів

20:09 03.07.2022
Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Австралії

Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Австралії

19:52 01.07.2022
Україна отримала від Німеччини грант на EUR1 млрд

Україна отримала від Німеччини грант на EUR1 млрд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Раді планують створити ТСК для перевірки причин перебування не в Україні депутатів, які виїхали після вторгнення РФ - Стефанчук

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн - Блінкен

Стефанчук: На сьогодні немає передумов для складання повноважень будь-ким із міністрів

Глава Міноборони Великої Британії Воллес не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії

Росіяни випустили шість ракет по Миколаєву, без жертв

ОСТАННЄ

На північному кордоні України проводиться мінування небезпечних ділянок та облаштування інженерних загороджень - командувач сил оборони Наєв

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву зруйновані два приватних будинки

У Раді планують створити ТСК для перевірки причин перебування не в Україні депутатів, які виїхали після вторгнення РФ - Стефанчук

Альтернативи приєднанню України до НАТО немає – Кучма в день 25-річчя підписання Хартії про особливе партнерство

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн - Блінкен

Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції

Стефанчук: На сьогодні немає передумов для складання повноважень будь-ким із міністрів

Зеленський зустрівся з представниками будівельних компаній

Глава Міноборони Великої Британії Воллес не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії

В окупованому Маріуполі окупанти і колаборанти крадуть вцілілі автомобілі – розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА