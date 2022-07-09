Українська делегація взяла участь у конференції командувачів сухопутних військ ЗС європейських держав у Німеччині

6-8 липня в місті Гарміш-Партенкірхен (Німеччина) відбулася 29-та Щорічна конференція командувачів сухопутних військ Збройних сил європейських держав за участю командування армії США в Європі та Африці.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook, нинішня конференція зібрала командувачів Сухопутних військ із більше ніж 40 країн. Одним з головних учасників конференції була делегація з України, яку очолив тимчасовий виконувач обов'язків командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Під час виступу на конференції глава української делегації ознайомив учасників заходу з поточною безпековою ситуацією в районі ведення бойових дій, на тимчасово окупованій території України та вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Також відбулись двосторонні робочі зустрічі з начальником штабу армії США, командувачем сухопутних військ США в Європі та Африці, командувачем сухопутних військ ЗС Швеції, виконуючим обов'язки начальника штабу сухопутних військ ЗС Канади та командиром 18 аеромобільного корпусу США в Європі, під час яких обговорювались питання узгодження напрямків військового співробітництва та питання спільної підготовки підрозділів сухопутних військ ЗС України.

"Під час конференції всі учасники заходу підтвердили всебічну підтримку України, що в черговий раз показало незмінність курсу України разом з усім цивілізованим світом", - наголосили в Генштабі.