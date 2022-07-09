Події

09:04 09.07.2022

Через ворожі обстріли на Харківщині горіли житлові будинки, склади та пшениця в полі

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Через ворожі обстріли на Харківщині горіли житлові будинки, склади та пшениця в полі

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативні виїзди, 37 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 18 пожеж, спричинених обстрілами.

"На території Харківщини сталося 18 пожеж, викликаних ворожими обстрілами, з яких 7 у Чугуївському, 3 у Харківському, 5 в Ізюмському, 3 у Богодухівському районах області. Горіли житлові будинки та прибудови, господарські споруди, пшениця на полі, а також хвойна підстилка та трава на відкритій території", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, о 16:10 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі, яка сталася в результаті ворожих обстрілів на території Циркунівської територіальної громади Харківського району області. Горіло два будинки на площі 250 кв. До ліквідації пожежі було залучено 3 відділення ДСНС на автоцистернах. У результаті пожежі постраждала жінка, яка негайно була госпіталізована до міської лікарні. О 17:55 пожежу було ліквідовано.

О 16:16 у результаті чергових обстрілів Богодухівського району області загорівся дах складської будівлі. Вогонь охопив 500 кв. Пожежу було ліквідовано о 18:25.

Піротехніки ДСНС ліквідували 21 ворожий боєприпас, що не розірвався.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

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