Події

08:56 09.07.2022

За добу на Харківщині зафіксовано понад 50 фактів руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури

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За добу на Харківщині зафіксовано понад 50 фактів руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури

Минулої доби російські окупаційні війська продовжували обстрілювати житлові райони та цивільні об'єкти Харкова та низки населених пунктів області (зокрема Липців, Циркунів, Андріївки, Покровського, Калинового, Піщаного, Скрипаїв, Слатиного, Подвір'я, Нової Водолаги, Балаклії, Чугуєва та Золочева), повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в області.

"У результаті обстрілів пошкодження отримали приватні житлові будинки мирних громадян, господарські споруди, транспортні засоби, приміщення агропідприємств, складські будівлі, об'єкти інфраструктури, палали відкриті ділянки хвойної підстилки та поля. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 50 фактів пошкодження будинків та інших споруд у результаті обстрілів і пожеж", - йдеться в повідомленні.

За добу правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1400 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено понад 20 осіб для перевірки щодо їх можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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